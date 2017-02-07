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Новости Нижнего Тагила

ВИЧ, сифилис и гонорея в Нижнем Тагиле в 2016 году пошли на спад

7 февраля 2017, 18:15Добавить новость
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На начало 2017 года в Нижнем Тагиле наблюдается снижение заболеваемости среди населения, сообщается на официальном сайте города

В администрации Нижнего Тагила прошло заседание вневедомственной комиссии по ограничению распространения социально-значимых инфекционных заболеваний. Провел его Валерий Суров, замглавы администрации города по социальной политике.

Была проанализирована ситуация распространения заболеваний, которые передаются половым путем – гонореи, сифилиса, ВИЧ.

По сравнению с 2015 годом в прошлом году зафиксировано на 6,4% меньше случаев заболевания ВИЧ. Среди муниципалитетов Свердловской области Нижний Тагил занимает 7-е место.

Городской СПИД-центр планирует провести в 2017 году около 15 000 экспресс-тестов на определение опасной инфекции. При этом отмечается недостаток медицинского персонала для проведения данных манипуляций.

Для решения данной проблемы Валерий Суров поручил профильным организациям привлечь к данной работе студентом старших курсов медколледжа. Такая практика существует в уральской столице и может быть применена в Нижнем Тагиле. 

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