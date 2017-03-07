Местные жители поселка Махнево Свердловской области просят не закрывать единственную диспетчерскую «скорой»

В Свердловской области в селе Махнево под Алапаевском закрывают диспетчерскую скорой помощи. Для жителей села это стало настоящей бедой, ведь больницы в населенном пункте нет, и диспетчерская станция – единственное место, где они могут получить экстренную медицинскую помощь, сообщает «URA.RU».
В диспетчерской работают четыре фельдшера на ставках медицинской сестры и 6000 жителей Махневского округа обращаются к ним за медицинской помощью.
Жители поселка уже направили обращения Владимиру Путину и Евгению Куйвашеву.