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Новости Нижнего Тагила

Местные жители поселка Махнево Свердловской области просят не закрывать единственную диспетчерскую «скорой»

7 марта 2017, 16:50Добавить новость
Свердловская область,махнево,Путин,Евгений Куйвашев,здоровье,медицина,скорая помощь,фельдшер
В Свердловской области в селе Махнево под Алапаевском закрывают диспетчерскую скорой помощи.  Для жителей села это стало настоящей бедой, ведь больницы в населенном пункте нет, и диспетчерская станция – единственное место, где они могут получить экстренную медицинскую помощь, сообщает «URA.RU».
 
В диспетчерской работают четыре фельдшера на ставках медицинской сестры и 6000 жителей Махневского округа обращаются к ним за медицинской помощью.
 
Жители поселка уже направили обращения Владимиру Путину и Евгению Куйвашеву.
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