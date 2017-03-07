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Новости Нижнего Тагила

Значительное превышение концентрации свинца в воздухе стало причиной закрытия завода в Дегтярске Свердловской области

7 марта 2017, 09:40Добавить новость
Свердловская область,экология,завод,выбросы,свинец,здоровье,нарушение,окружающая среда
Накануне в Дегтярске Свердловской области закрыли литейно-механический завод. Основанием послужили многочисленные жалобы на загрязнение атмосферы. Был проведен ряд анализов, которые показали, что концентрация свинца в воздухе значительно превышает норму, это опасно для здоровья местных жителей.
 
3 марта в Ревде было принято решение о закрытии завода на 85 суток до устранения нарушений. Однако, как пишут «Вечерние ведомости», на следующий день плавка свинца возобновилась.
 
На завод приезжали приставы и правоохранители, были составлены предписания, а владельцу предприятия грозит крупный штраф или лишение свободы до двух лет.
 
Рядом с заводом несут вахту добровольные дружины из местных жителей, которые следят за исполнением решения суда.
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