Новый вирус гриппа «Мичиган» появится в России в сезон 2017-2018

Роспотребнадзор предупреждает россиян о появлении в России нового вируса гриппа, похожего по своим признакам на вирус «свиного» гриппа.

Новый вирус гриппа может появиться в России в сезоне 2017-2018. Врачи уже называют «Мичиган», потому что он может прийти из Южного полушария. По своим признакам он напоминает «свиной» грипп, появившийся в 2009 году.





В ведомстве считают, что россияне, принимающие участие в вакцинации против гриппа, могут не опасаться: штаммы ожидающихся вирусов включены в состав прививки против гриппа. Это значит, что эпидемии в стране не ожидается, сообщает газета «Известия».





В НИИ гриппа Минздрава России прокомментировали доклад Роспотребнадзора и поделились советами о том, как избежать заражения новыми вирусами, а также обсудили эффективные меры профилактики, которые необходимо предпринять.