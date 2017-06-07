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Новости Нижнего Тагила

68-летняя екатеринбурженка умерла от клещевого энцефалита

7 июня 2017, 13:35Добавить новость
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68-летняя жительница Екатеринбурга умерла от клещевого энцефалита. Это первый случай летального исхода от укуса клещей в 2017 году

В Екатеринбурге медиками зафиксирован первый смертельный случай от укуса клеща. 68- летняя пенсионерка умерла от клещевого энцефалита.

На сегодняшний день в уральской столице зафиксировано 5 042 обращения граждан, покусанных клещами. Причем пятая часть – 1 668 человек – не покидали черту города.

Из общего числа покусанных паразитом 94 человека госпитализированы с подозрением на клещевой энцефалит. В 11 случаях диагноз подтвердился. Из них двое – дети.

Женщина, умершая от клещевого энцефалита, вовремя не обратилась в больницу и не была привита, сообщает РИА «Новый день»

 
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