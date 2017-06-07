Свердловская область стала лидером по заболеваемости корью по итогам 2016 года

По итогам 2016 года из российских регионов Средний Урал занял первое место по числу заболевших корью.

Роспотребнадзор составил доклад по состоянию санитарно-эпидемиологического благополучия населения в стране, согласно которому Свердловская область обогнала другие регионы РФ по распространению кори.





В конце 2016 года – начале 2017 года – в регионе произошла вспышка данного заболевания, что и дало такой результат. Только в октябре-декабре 2016 года на Среднем Урале было зафиксировано 80 больных корью. В итоге эпидемиологический порог превысил допустимую норму в два раза, об этом сообщает экспертно-информационный канал УралПолит.RU.