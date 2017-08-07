Двухлетнаяя серовчанка три дня ходила с прокушенным языком: родители девочки не могли добиться медицинской помощи (ФОТО)

Инцидент случился 23 июля, когда семья малышки отдыхала в поселке Лобва у бабушки. Девочка упала и прикусила язык настолько сильно, что у нее было кровотечение и большая рана, пишет Глобус.



Родители не стали вызывать скорую, а сами повезли пострадавшую на станцию. Однако помощь оперативно получить не удалось. Сотрудники скорой, осмотрев девочку, сказали, что нужна консультация хирурга. Сотрудницы посоветовали сразу же ехать в Серов, а не дожидаться врача в Лобве.





В родном Серове семью отправляли из одного учреждения в другое – из травмпункта в Серовскую городскую, оттуда в больницу на Горку. На Горке травматолог заверил, что операция в данном случае может сделать только хуже, поскольку рана во время зашивания может разойтись ещё больше.



После осмотра малышку вновь отправили домой. Однако 24 июля, на следующий день после травмирования, язык значительно распух, и девочка даже не могла есть. Родители обратились к детскому хирургу, однако тот направил семью к стоматологу. Мытарства на этом не закончились, родителям вместе с Полиной пришлось объехать множество консультаций и медкабинетов, однако ни один медик не взялся за столь серьезную, по их словам, рану.





Только когда возмущенные родители, вновь приехавшие на Горку, пригрозили жалобой на имя главврача, им организовали консультацию с детским хирургом. Недоумение родителей вызвал вопрос доктора, почему они не приехали с ребенком раньше. Как оказалось, детский хирург даже не знал о таком обращении в медучреждение. Специалист заявил, что операцию делать уже поздно, язык срастается сам. Сейчас важно обрабатывать рану, чтобы никакая инфекция не попала внутрь.





Специалисты из страховой компании посоветовали семье добиваться справедливости. По итогам проверки и экспертизы качества оказания или неоказания помощи можно будет обратиться в суд и потребовать компенсации.