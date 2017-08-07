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Новости Нижнего Тагила

Пациенты в Свердловской области оценят качество работы больниц и поликлиник

7 августа 2017, 19:20Добавить новость
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Пациенты Свердловской области примут участие в проведении независимой оценки качества работы поликлиник и больниц.

Оцениванием качества работы больниц и поликлиник займутся общественные организации Свердловской области. Из пациентов лечебных учреждений они отберут тех, кто проходит лечение у врача-специалиста в больнице или в амбулаторных условиях (не менее 50 человек) и тех, кто получает медпомощь участкового врача (не менее 75 человек).

Отобранным пациентам предстоит оценить открытость и доступность информации о медицинской организации, расположенной на сайте учреждения, и на информационных стендах в приёмном помещении. Также будет оценено время ожидания в очереди.

Не забыли и про медицинский персонал: пациенты будут оценивать доброжелательность, вежливость и компетентность работников медицинской организации. В конце будет формироваться оценка общей удовлетворенности пациентов качеством медицинского обслуживания.

Оценки полученные от пациентов сформируют рейтинг лучших медицинских организаций Свердловской области, передаёт Облгазета. Кампания по независимой оценке качества работы в больницах и поликлиниках проходит на территории Среднего Урала каждый год.

 
 
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