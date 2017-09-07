Свердловские больницы будут получать на 10 рублей больше за каждого пациента

Больницы Свердловской области будут получать прибавку за каждого прикрепленного пациента. Решение об увеличении финансирования было принято на комиссии регионального Минздрава, посвященной вопросам обязательного медицинского страхования.





Норматив финансирования медпомощи на человека будет составлять не 220 рублей, как было ранее, а 230. При этом не важно, обращался ли гражданин в больницу – норматив будет начисляться за всех прикрепленных к учреждению свердловчан.

Также будет увеличено финансирование по круглосуточным стационарам. Базовая ставка вырастет с 18 094 рублей до 18 427 рублей. Минздрав Свердловской области отмечает, что повышение ставок может привести к значительному росту финансирования. Так, крупная областная или городская больница может увеличить свой доход на несколько миллионов до конца текущего года, пишет Rupolit.