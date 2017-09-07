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Новости Нижнего Тагила

Тагильчане отметят Всероссийский День трезвости

7 сентября 2017, 13:30Добавить новость
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В сентябре в Нижнем Тагиле пройдет множество мероприятий, приуроченных ко Дню трезвости. Среди них: квесты, спортивные состязания и конкурсы.

В рамках Дня трезвости в нижнетагильских школах пройдут конкурсы рисунков на тему ЗОЖ и отказа от вредных привычек. Также дети примут участие в игре-профилактике «Верю-не верю» и беседах на тему вреда алкоголя.

Для студентов средних профессиональных образовательных учреждений будут организованы квест-игра и спортивные мероприятия.

11 сентября, во Всероссийский День трезвости, все жители города смогут поучаствовать в спортивном флешмобе «Веселая зарядка». Мероприятие пройдет на территории СДЮШОР № 3. 

 
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