Тагильчане отметят Всероссийский День трезвости

В сентябре в Нижнем Тагиле пройдет множество мероприятий, приуроченных ко Дню трезвости. Среди них: квесты, спортивные состязания и конкурсы.

В рамках Дня трезвости в нижнетагильских школах пройдут конкурсы рисунков на тему ЗОЖ и отказа от вредных привычек. Также дети примут участие в игре-профилактике «Верю-не верю» и беседах на тему вреда алкоголя.





Для студентов средних профессиональных образовательных учреждений будут организованы квест-игра и спортивные мероприятия.





11 сентября, во Всероссийский День трезвости, все жители города смогут поучаствовать в спортивном флешмобе «Веселая зарядка». Мероприятие пройдет на территории СДЮШОР № 3.