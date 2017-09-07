Заведующая свердловской больницей выписывала себе премии за несуществующих больных

Прокуратура Свердловской области направила в суд уголовное дело в отношении свердловчанки, занимающей должность заведующей фельдшерско-акушерским пунктом Слободо-Туринской районной больницы.





Следствие утверждает, что 48-летняя заведующая незаконно назначала себе стимулирующие выплаты. В период с июня по июль 2016 года она составила фиктивные документы о прохождении диспансеризации пятью взрослыми людьми. Граждане осмотр не проходили, а денежные средства за оказание услуг женщина забирала себе.





Сейчас уголовное дело находится на рассмотрении в районном суде. По данным от пресс-службы прокуратуры Свердловской области, за подобное нарушение женщина может получить наказание до 2 лет лишения свободы.