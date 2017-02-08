Нейрохирурги из Екатеринбурга приехали в Нижний Тагил на операцию к нетранспортабельному ребенку

Ранее ребенка доставили в больницу Нижнего Тагила, где после ухудшения состояния он впал в кому. Ему диагностировали массивное кровоизлияние, вызвавшее отек вещества головного мозга. Случай крайне опасный для жизни ребёнка, транспортировать его было нельзя, пишет E1.ru.



Прибывшие в Нижний Тагил доктора проинформировали родителей ребёнка, что ребенок может погибнуть как во время трепанации, так и в период восстановления. После шестичасового нахождения в реанимации после оперативного вмешательства, ребенок был доставлен в Екатеринбург.



На момент 7 февраля в восстановлении малыша наблюдалась положительная динамика. К сыну должна была приехать мама.





Предполагается, что малыш заболел из-за проблем со свертываемостью крови или из-за тромбофилии. Ему предстоит плановая операция, чтобы закрыть дефект от трепанации.