| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Нейрохирурги из Екатеринбурга приехали в Нижний Тагил на операцию к нетранспортабельному ребенку

8 февраля 2017, 08:00Добавить новость
больница,город,дети,Екатеринбург,здоровье,медицина,Нижний Тагил,ребенок,Россия,Свердловская область,операция,хирурги,медики
Полугодовалый малыш из Нижнего Тагила с гематомой был срочно прооперирован в Демидовской больнице нейрохирургами из Екатеринбурга. Сложность и уникальность операции заключалась в том, что медикам пришлось самим добираться до нетранспортабельного пациента.

Ранее ребенка доставили в больницу Нижнего Тагила, где после ухудшения состояния он впал в кому. Ему диагностировали массивное кровоизлияние, вызвавшее отек вещества головного мозга. Случай крайне опасный для жизни ребёнка, транспортировать его было нельзя, пишет E1.ru.

Прибывшие в Нижний Тагил доктора проинформировали родителей ребёнка, что ребенок может погибнуть как во время трепанации, так и в период восстановления. После шестичасового нахождения в реанимации после оперативного вмешательства, ребенок был доставлен в Екатеринбург.

На момент 7 февраля в восстановлении малыша наблюдалась положительная динамика. К сыну должна была приехать мама.

Предполагается, что малыш заболел из-за проблем со свертываемостью крови или из-за тромбофилии. Ему предстоит плановая операция, чтобы закрыть дефект от трепанации.

© TagilCity.ru
метки , , , , , , , , , , , ,
Мужчина поймал ребенка, выпавшего с восьмого этажа в Екатеринбурге 6 августа 2016, 10:00
Свердловчанка отсудила 2,5 млн рублей за халатность врачей, сделавшей её сына инвалидом 4 августа 2016, 10:30 1
Металлическая конструкция упала на мать с ребенком в Екатеринбурге: женщина в реанимации (ВИДЕО) 29 июля 2016, 09:05

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 406
Подписаться на новости