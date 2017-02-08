Уголовное дело 8-летней давности в отношении Александра Маслова вспомнили в Нижнем Тагиле

Журналисты из газеты «Тагильский вариант» в год экологии считают своим долгом напомнить о деле 8-летней давности, которое имеет отношение к нынешнему председателю городской думы Александру Маслову. Речь идет об уголовном деле, состоящем из семи томов, возбужденном в годы строительства горнолыжного комплекса «Гора Белая».

Сообщается, что в 2015 году в Нижний Тагил на хранение в архиве вернулось дело, возбужденное по трем статьям, касающимся экологической безопасности. Это незаконная рубка, нарушение правил охраны окружающей среды и, наконец, самоуправство. Обвинители уверены, что работы, выполняемые под контролем Александра Маслова, нанесли ущерб экологии на общую сумму в 56 млн. рублей.

Самое интересное, что удалось выяснить журналистам, – дело волшебным образом исчезло, а потом было вовсе закрыто. Многие связывают это с покровительством Эдуарда Росселя, который считал проект ГЛК «своим детищем».

В годы строительства и расследований заместитель природоохранного прокурора Роберт Слепухин попытался донести свою точку зрения до общественности через «Тагильский рабочий», однако, газета не стала публиковать материал, пишет «ТВ». И сейчас документ, который, по мнению журналистов, полон порядочности и честности, оказался в руках редакции «Тагильского варианта».

Роберт Слепухин еще в 2007 году был убежден, что говорить о закрытии уголовного дела в отношении Маслова рано. Кроме того, не стоит забывать и о сумме ущерба в 56 млн., которую Александр Маслов назвал необоснованной.

Между тем, по его словам, природоохранную прокуратуру не стоит считать противником развития спорта и досуга свердловчан, однако это не значит, что нужно пренебрегать правилами воздействия на окружающую среду.

Стало понятно, что строительство комплекса могло быть разрешено лишь при соблюдении семи рекомендации заключения госэкспертизы, ни одна из которых тогда не было выполнена. В качестве примера приводится необходимость усиления хозфекальных сооружений поселка Уралец, нагрузка на которые с появлением ГЛК только возросла. Также в письме сообщалось об отсутствии разрешительных документов на водопользование при работе агрегатов по изготовлению искусственного снега.

Главным выводом, который делают журналисты, стало утверждение о безнаказанности Александра Маслова, ныне занимающего значимый пост в Нижнетагильской думе.