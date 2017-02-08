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Новости Нижнего Тагила

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Нижнем Тагиле пошла на спад

8 февраля 2017, 08:10Добавить новость
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Сотрудники Роспотребнадзора Нижнего Тагила сообщили, что уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в городе пошел на спад. Причем, снижение фиксируется среди тагильчан разных возрастов. Всего было зафиксировано 2664 случая.

Врачи сообщают, что большинство тагильчан не были привиты. К примеру, 93% заболевших гриппом не получали вакцину.

В городе 24 группы в детских садах и 21 класс в школах были закрыты на карантин.

Врачи Нижнего Тагила напоминают тагильчанам о том, что нельзя переносить болезнь «на ногах» или прибегать к самолечению. Это может привести к серьезным осложнениям. К примеру, в этому году было зафиксировано больше пациентов с пневмонией, чем в 2016-ом за аналогичный период.

На совещании в администрации города было решено продлить ограничительные меры на неделю. Так, проведение массовых мероприятий в помещениях не допускается, чтобы укрепить динамику снижения заболеваемости, передает пресс-служба мэрии.

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