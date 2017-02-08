Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Нижнем Тагиле пошла на спад

Врачи сообщают, что большинство тагильчан не были привиты. К примеру, 93% заболевших гриппом не получали вакцину.



В городе 24 группы в детских садах и 21 класс в школах были закрыты на карантин.



Врачи Нижнего Тагила напоминают тагильчанам о том, что нельзя переносить болезнь «на ногах» или прибегать к самолечению. Это может привести к серьезным осложнениям. К примеру, в этому году было зафиксировано больше пациентов с пневмонией, чем в 2016-ом за аналогичный период.



На совещании в администрации города было решено продлить ограничительные меры на неделю. Так, проведение массовых мероприятий в помещениях не допускается, чтобы укрепить динамику снижения заболеваемости, передает пресс-служба мэрии.