| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Жители Свердловской области наблюдали минувшей ночью лунное затмение (ФОТО)

8 августа 2017, 10:30Добавить новость
Свердловская область,экология,лунное затмение,природное явление,космос,свободное время,наблюдение

В Свердловской области минувшей ночью жители могли наблюдать необычное явление – частичное затмение луны.

Некоторым очевидцам природного явления удалось снять его на камеры смартфонов.

Стоит отметить, что лунное затмение происходит нечасто, и тем, кому его удалось увидеть – очень повезло, пишет Е1.

Лунное затмение объединяет: романтики Екатеринбурга в разгар рабочей недели, несмотря на позднее время и ранний подъем на работу, наблюдают редкое явление! -- поделилась впечатлениями жительница Екатеринбурга.




Свердловская область,экология,лунное затмение,природное явление,космос,свободное время,наблюдениеСвердловская область,экология,лунное затмение,природное явление,космос,свободное время,наблюдениеСвердловская область,экология,лунное затмение,природное явление,космос,свободное время,наблюдение

Фото: Е1

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Змея была замечена екатринбуржцами в районе Южного автовокзала (ВИДЕО)
сегодня, 06:30
0 0
Жители Свердловской области увидят частичное лунное затмение 7 августа
вчера, 09:30
5 1
Среднеуральская птицефабрика сбросами сточных вод нанесла экологии ущерб на сумму 1,3 млрд рублей
4 августа, 12:35
0 0

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 128
Подписаться на новости