Жители Свердловской области наблюдали минувшей ночью лунное затмение (ФОТО)

В Свердловской области минувшей ночью жители могли наблюдать необычное явление – частичное затмение луны.
Некоторым очевидцам природного явления удалось снять его на камеры смартфонов.
Стоит отметить, что лунное затмение происходит нечасто, и тем, кому его удалось увидеть – очень повезло, пишет Е1.
Лунное затмение объединяет: романтики Екатеринбурга в разгар рабочей недели, несмотря на позднее время и ранний подъем на работу, наблюдают редкое явление! -- поделилась впечатлениями жительница Екатеринбурга.
Фото: Е1