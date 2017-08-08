Жители Свердловской области наблюдали минувшей ночью лунное затмение (ФОТО)

В Свердловской области минувшей ночью жители могли наблюдать необычное явление – частичное затмение луны.

Некоторым очевидцам природного явления удалось снять его на камеры смартфонов.





Стоит отметить, что лунное затмение происходит нечасто, и тем, кому его удалось увидеть – очень повезло, пишет Е1.





Лунное затмение объединяет: романтики Екатеринбурга в разгар рабочей недели, несмотря на позднее время и ранний подъем на работу, наблюдают редкое явление! -- поделилась впечатлениями жительница Екатеринбурга.









Фото: Е1