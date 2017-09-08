Экстренное предупреждение о высокой горимости сохраняется в Нижнем Тагиле

При выходе ситуации из-под контроля метеорологическое явление может навредить не только природе, но и человеку. Так, результатом повышенной горимости называют помутнение воздуха, опасные дымы и нагрев тепловым потоком.





Предприятия города и ответственные службы были в очередной раз проинспектированы на тему обеспечения безопасности и контроля над ситуацией. В связи с этим было вынесено решение:



