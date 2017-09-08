Свердловская область заняла последнее место в экологическом рейтинге

В списке оказались 85 регионов России. Свердловская область расположилась на последнем месте.



Отметим, что на период 4 июля регион занимал предпоследнюю строку антирейтинга, уступив соседям - Челябинской области.





Теперь же выше расположились Челябинская, Московская, Иркутская, Брянская области и другие регионы, сообщается на сайте «Зелёный патруль».





Рейтинг составляется четырежды в год и отражает положение дел того или иного субъекта в экологической сфере. Самой экологически положительной стала Тамбовская область, за ней - республика Алтай, Алтайский край и Санкт-Петербург.