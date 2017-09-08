| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Свердловская область заняла последнее место в экологическом рейтинге

8 сентября 2017, 06:30Добавить новость
город,Россия,Свердловская область,экология,рейтинг,экологически чистые,загрязнение атмосферы,загрязнение
Накануне стали известны результаты экологического рейтинга, составленного общественной организацией «Зелёный патруль» за период прошедшего лета.

В списке оказались 85 регионов России. Свердловская область расположилась на последнем месте.

Отметим, что на период 4 июля регион занимал предпоследнюю строку антирейтинга, уступив соседям - Челябинской области.

Теперь же выше расположились Челябинская, Московская, Иркутская, Брянская области и другие регионы, сообщается на сайте «Зелёный патруль».

Рейтинг составляется четырежды в год и отражает положение дел того или иного субъекта в экологической сфере. Самой экологически положительной стала Тамбовская область, за ней - республика Алтай, Алтайский край и Санкт-Петербург.

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

«Водоканал» в Березовском оштрафован на 20 миллионов рублей за сброс нечистот в водоем
29 июня, 14:40
1 0
1
Экстренное предупреждение о высокой горимости сохраняется в Нижнем Тагиле
сегодня, 09:30
0 0
50 кубометров леса были вырублены «черным» лесорубом в Свердловской области
вчера, 08:00
0 1

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 142
Подписаться на новости