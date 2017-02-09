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Новости Нижнего Тагила

Центр по диагностике ГМО будет открыт в Екатеринбурге

9 февраля 2017, 08:20Добавить новость
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В Екатеринбурге будет создан центр диагностики генетически модифицированных организмов в сельскохозяйственном сырье. Открытие запланировано на 2017 год, сообщили в Свердловском референтном центре Россельхознадзора.

В настоящее время в центре расставлено оборудование, ведется прием разрешительной документации и уборка помещений.

Центр позволит проводить исследования по ГМО на территории Урала, ведь ранее образцы направлялись в Москву. Добавим, подобные центры открыты в Казани, Москве и Оренбурге.

Интересно, что чаще всего генетически модифицированные организмы находятся в зерне и комбикормах для животных. 

 

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