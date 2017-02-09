Центр по диагностике ГМО будет открыт в Екатеринбурге

В Екатеринбурге будет создан центр диагностики генетически модифицированных организмов в сельскохозяйственном сырье. Открытие запланировано на 2017 год, сообщили в Свердловском референтном центре Россельхознадзора.
В настоящее время в центре расставлено оборудование, ведется прием разрешительной документации и уборка помещений.
Центр позволит проводить исследования по ГМО на территории Урала, ведь ранее образцы направлялись в Москву. Добавим, подобные центры открыты в Казани, Москве и Оренбурге.
Интересно, что чаще всего генетически модифицированные организмы находятся в зерне и комбикормах для животных.