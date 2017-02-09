Дорожники повредили несколько деревьев во время уборки снега с дорог в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Во время уборки снега с дорог на

Тагилстрое

нанятый компанией «

УБС-Сервис

» субподрядчик повредил техникой несколько деревьев. Как минимум два дерева лишились крупных ветвей, у остальных частично содрана кора. Администрация Нижнего Тагила собирается привлечь дорожную компанию к ответственности.

От небрежности дорожников пострадали несколько яблонь и тополь на улице Землячки. Кроме того, рабочие складировали снег с дорог на газонах, что может негативно сказаться на росте деревьев:

Основная проблема состоит в том, что снег с дороги складировали на разделительную полосу, где растут деревья. Роспотребнадзор проводил лабораторное исследование снега с дороги, и содержание нефтепродуктов превышает норму в 42 раза. Теоретически, эти деревья могут погибнуть. Снег складировать на газонах и разделительной полосе запрещено. Он должен вывозиться, -- сообщил председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин.

Сейчас администрации Нижнего Тагила предстоит решить, какую ответственность понесёт «УБТ-Сервис».

В Нижнем Тагиле деревьям наносят увечья не только организации, но и простые граждане. Так, в сентябре неизвестные ободрали кору с двух тополей на Вые.