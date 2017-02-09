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Новости Нижнего Тагила

Мэр Магнитогороска сравнил экологическую обстановку в своем городе с Нижним Тагилом во время визита

9 февраля 2017, 20:11Добавить новость
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Мэры 2-х крупнейших городов на Урале обменялись опытом проведенной работы в области экономических, бытовых и социальных проблем, об этом сообщается на официальном сайте г. Нижнего Тагила

В Нижний Тагил с рабочим визитом прибыл мэр Магнитогорска Сергей Бердников. Он посетил Уральский реабилитационный центр, Нижнетагильский городской театр, а также объект Нижнетагильского цирка.

Мэры городов обсуждали не только производственные вопросы, но и затронули и обсудили проблему чистоту питьевой воды: в Нижнем Тагиле этот вопрос стоит остро, имея проблемы экологичности потребления. 

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