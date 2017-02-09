Мэр Магнитогороска сравнил экологическую обстановку в своем городе с Нижним Тагилом во время визита

Мэры 2-х крупнейших городов на Урале обменялись опытом проведенной работы в области экономических, бытовых и социальных проблем, об этом сообщается на официальном сайте г. Нижнего Тагила.

В Нижний Тагил с рабочим визитом прибыл мэр Магнитогорска Сергей Бердников. Он посетил Уральский реабилитационный центр, Нижнетагильский городской театр, а также объект Нижнетагильского цирка.





Мэры городов обсуждали не только производственные вопросы, но и затронули и обсудили проблему чистоту питьевой воды: в Нижнем Тагиле этот вопрос стоит остро, имея проблемы экологичности потребления.