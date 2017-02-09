Меры по модернизации промышленности в России в Год экологии будут усилены

Глава Минпромторга РФ рассказал о предстоящих мерах в 2017 году, которые будут предприниматься на промышленных предприятиях для уменьшения вредного влияния на окружающую среду, об этом сообщила газета «Известия».

2017 год объявлен в России Годом экологии, поэтому российскую промышленность в этом году ожидает масштабная модернизация. Глава министерства промышленности Денис Мантуров поделился планами в отношении модернизации, которая ожидает промышленные предприятия в этом году.





С целью объединения интересов промышленных предпринимателей и экологов в России создан Центр экологической промышленной политики (ЦЭПП). Он предоставит справочники по лучшим из доступных технологий для уменьшения вредных выбросов на предприятиях. Половина из них уже готова к выпуску.





Также Минприроды дано поручение обозначить список из 300 наиболее опасных предприятий РФ, которые оказывают негативное влияние на окружающую среду. На них к 2018 году будет установлена система автоматического контроля.



Министр подчеркнул также, что для промышленников будут введены меры экономического стимулирования введения новых технологий предприятий в экологическом направлении. Мантуров заметил, что переход на наилучшие доступные технологии (НДТ) планируется завершить к 2035 году.