Нижний Тагил оказался в группе риска: в Свердловской области начались подготовки к весеннему паводку

Сегодня Евгений Куйвашев провел совещание, на котором обсудил основные моменты по подготовке к весеннему паводку. На Cреднем Урале было выявлено семь опасных направлений, среди которых отмечен и Нижний Тагил.
С 1 апреля министерство общественной безопасности возьмет на контроль опасные направления и начнет взаимодействие с главами муниципалитетов, как информирует «Областная газета».
В конце прошлого года утверждён план работ специальной комиссии по контролю за паводком и предотвращению ЧС.
Постановлением правительства региональному министерству АПК и продовольствия поручено до 20 марта проверить в населённых пунктах, с которыми может нарушиться автотранспортное сообщение, запасы продуктов питания. Минздрав проконтролирует наличие необходимых медикаментов на территориях. Управление автодорог до 25 марта заключит договоры на обработку мостовых сооружений, чтобы в период ледохода обезопасить объекты дорожной инфраструктуры. На время половодья будут организованы дежурство инженерно-технических бригад и пункты зоны риска со специалистами в медицинских организациях, -- пояснили в областном департаменте информполитики.