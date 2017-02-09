Нижний Тагил оказался в группе риска: в Свердловской области начались подготовки к весеннему паводку

Сегодня Евгений Куйвашев провел совещание, на котором обсудил основные моменты по подготовке к весеннему паводку. На Cреднем Урале было выявлено семь опасных направлений, среди которых отмечен и Нижний Тагил.

С 1 апреля министерство общественной безопасности возьмет на контроль опасные направления и начнет взаимодействие с главами муниципалитетов, как информирует «Областная газета».





В конце прошлого года утверждён план работ специальной комиссии по контролю за паводком и предотвращению ЧС.



