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Новости Нижнего Тагила

Нижний Тагил оказался в группе риска: в Свердловской области начались подготовки к весеннему паводку

9 февраля 2017, 14:55Добавить новость
безопасность,город,Нижний Тагил,Свердловская область,весна,половодье,паводок,комиссия,совещание

Сегодня Евгений Куйвашев провел совещание, на котором обсудил основные моменты по подготовке к весеннему паводку. На Cреднем Урале было выявлено семь опасных направлений, среди которых отмечен и Нижний Тагил.

С 1 апреля министерство общественной безопасности возьмет на контроль опасные направления и начнет взаимодействие с главами муниципалитетов, как информирует «Областная газета».

В конце прошлого года утверждён план работ специальной комиссии по контролю за паводком и предотвращению ЧС.

Постановлением правительства региональному министерству АПК и продовольствия поручено до 20 марта проверить в населённых пунктах, с которыми может нарушиться автотранспортное сообщение, запасы продуктов питания. Минздрав проконтролирует наличие необходимых медикаментов на территориях. Управление автодорог до 25 марта заключит договоры на обработку мостовых сооружений, чтобы в период ледохода обезопасить объекты дорожной инфраструктуры. На время половодья будут организованы дежурство инженерно-технических бригад и пункты зоны риска со специалистами в медицинских организациях, -- пояснили в областном департаменте информполитики.

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