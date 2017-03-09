Мощи и икона святой Матроны Московской были доставлены в Екатеринбург

Религиозное учреждение открыто ежедневно с 7 до 20 часов, передает пресс-служба Екатеринбургской епархии. Считается, что образ Матроны помогает сохранить семью, родить ребенка бездетным парам и исцелять болезни, пишет Областная газета.



Матрона Московская родилась в 1885 году слепой. Говорили, что она обладала даром исцеления и предчувствия опасностей и бед. Она помогала страждущих до конца своей жизни – старица умерла в 1952 году. Канонизировали Матрону в 1999 году.