МУП в поселке Белоярском загрязняет реку Пышму сбросом сточных вод: прокуратура провела проверку

Прокурорская проверка выявила многочисленные нарушения водного законодательства в деятельности муниципального предприятия в поселке Белоярском.

Природоохранная прокуратура провела проверку деятельности МУП «Новые технологии» в Белоярском ГО.





В ходе проверки было установлено, что предприятие осуществляет сброс вредных веществ в реку Пышму вместе со сточными водами, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.





Лаборатория исследовала степень очистки сточных вод предприятием и установила: превышение допустимой концентрации железа - в 5,7 раза, фосфат-ионов – в 41,5 раза, нитрат-ионов – в 93,7 раза.





Также прокуратура установила, что МУП, осуществляло сброс сточных вод в реку, нанося ему экологический вред. При этом и не платило за пользование водным объектом.





Руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений КоАП. В суд направлено исковое заявление в отношении МУП и администрации Белоярского района о возложении обязанностей по обеспечению приведения в норму степени очистки сточных вод. Ситуация находится под контролем прокуратуры.