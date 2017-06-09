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Новости Нижнего Тагила

МУП в поселке Белоярском загрязняет реку Пышму сбросом сточных вод: прокуратура провела проверку

9 июня 2017, 12:00Добавить новость
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Прокурорская проверка выявила многочисленные нарушения водного законодательства в деятельности муниципального предприятия в поселке Белоярском. 

Природоохранная прокуратура провела проверку деятельности МУП «Новые технологии» в Белоярском ГО.

В ходе проверки было установлено, что предприятие осуществляет сброс вредных веществ в реку Пышму вместе со сточными водами, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Лаборатория исследовала степень очистки сточных вод предприятием и установила: превышение допустимой концентрации железа  - в 5,7 раза, фосфат-ионов – в 41,5 раза, нитрат-ионов – в 93,7 раза.

Также прокуратура установила, что МУП, осуществляло сброс сточных вод в реку, нанося ему экологический вред. При этом и не платило за пользование водным объектом.

Руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений КоАП. В суд направлено исковое заявление в отношении МУП и администрации Белоярского района о возложении обязанностей по обеспечению приведения в норму степени очистки сточных вод. Ситуация находится под контролем прокуратуры. 

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