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Новости Нижнего Тагила

Таблетка с проволокой попалась молодой матери в инфекционной больнице в Нижнем Тагиле (ФОТО)

9 июня 2017, 18:35Добавить новость
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Таблетку с проволокой обнаружила тагильчанка в инфекционной больнице посёлка Сухоложский в Нижнем Тагиле.

Нас с дочкой вчера положили в в инфекционную больницу на Сухоложском с ангиной. Дали таблетки «ацикловир» и «супрастин». Начала размельчать эти таблетки вместе и обнаружила вот такую проволочку. Думаю было в «ацикловире», потому что дали цельную. Она не гнется и не ломается, а вдруг это та самая «ядовитая проволока» про которую писали в интернете, -- рассказала тагильчанка.

 

Медсестра, выдавшая таблетку, сразу после обращения заменила лекарства. Других жалоб на нахождение проволоки в таблетках на территориии Нижнем Тагиле не поступало.

 

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Я не припомню, чтобы мне докладывали о таких случаях, -- сообщил главный врач и руководитель Городской станции скорой медицинской помощи Нижнего Тагила Сергей Васильевич Безбородов.

 

Информация о проволоке в парацетамоле появлялась пару лет назад на ДНР ТВ в связи с поставкой обезболивающего препарата «Акамол», в который входит парацетамол. А также на территории Казахстана и Хабаровска. Ещё раньше фото распространялось в арабском сегменте Twitter.

 

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© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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