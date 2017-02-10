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Новости Нижнего Тагила

80-летняя жительница Каменск-Уральского попадет в «психушку» за попытку заказного убийства дочери и зятя

10 февраля 2017, 08:20Добавить новость
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80-летняя жительница Каменск-Уральского, заказавшая убийство дочери и зятя, вероятно, отправится на психиатрическое лечение. Экспертиза выявила у пожилой женщины психическое заболевание.

Старушка обратилась к «киллеру» в июле 2016 года с просьбой за 100 тысяч рублей убить дочь и зятя из-за длительного имущественного спора. Местный житель, к которому обратилась отчаявшаяся пенсионерка, сообщил о ее намерении в полицию. Далее произошла инсценировка убийства и задержание заказчицы при передаче суммы.

Изначально обвиняемая была помещена под домашний арест. Ей вменяли «приготовление к убийству двух лиц по найму». В скором времени следователи будут ходатайствовать о переводе ее в стационар.

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