80-летняя жительница Каменск-Уральского попадет в «психушку» за попытку заказного убийства дочери и зятя

Старушка обратилась к «киллеру» в июле 2016 года с просьбой за 100 тысяч рублей убить дочь и зятя из-за длительного имущественного спора. Местный житель, к которому обратилась отчаявшаяся пенсионерка, сообщил о ее намерении в полицию. Далее произошла инсценировка убийства и задержание заказчицы при передаче суммы.



Изначально обвиняемая была помещена под домашний арест. Ей вменяли «приготовление к убийству двух лиц по найму». В скором времени следователи будут ходатайствовать о переводе ее в стационар.