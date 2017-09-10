Крестный ход в честь Дней трезвости пройдет в Екатеринбурге 11 сентября

Шествие стартует после Божественное литургии от Никольского храма по маршруту Куйбышева – 8 марта – Радищева – Хохрякова. Окончание хода запланировано в храме Николая Чудотворца при УрГУ.



Дни трезвости отмечаются в регионе с 8 по 11 сентября. Праздник был включен в календарь по инициативе ОГД «Попечительство о народной трезвости», передает ОТВ.



Напомним, накануне в области были подведены итоги конкурса на трезвое село. Им стало Кленовское.