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Новости Нижнего Тагила

Крестный ход в честь Дней трезвости пройдет в Екатеринбурге 11 сентября

10 сентября 2017, 09:15Добавить новость
алкоголь,город,Екатеринбург,праздник,Россия,Свердловская область,Крестный ход,трезвость
В столице Урала 11 сентября состоится крестный ход, посвященный Всероссийскому Дню трезвости.

Шествие стартует после Божественное литургии от Никольского храма по маршруту Куйбышева – 8 марта – Радищева – Хохрякова. Окончание хода запланировано в храме Николая Чудотворца при УрГУ.

Дни трезвости отмечаются в регионе с 8 по 11 сентября. Праздник был включен в календарь по инициативе ОГД «Попечительство о народной трезвости», передает ОТВ.

Напомним, накануне в области были подведены итоги конкурса на трезвое село. Им стало Кленовское.

 
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