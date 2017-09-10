Первый снег выпал в Свердловской области (ФОТО)

Прогнозы синоптиков относительно ухудшения погоды на Северном Урале оправдались. В Североуральске выпал первый снег.
Сообщения уральских метеорологов о том, что погода на территории Свердловской области ухудшится, подтвердились. В социальной сети Facebook появилась фотография первого снега, который выпал в деревне Баяновке под Североуральском.
По сообщениям Уралгидромета 11 и 12 сентября на территории Свердловской области ожидается ухудшение погоды. Причиной является проходящий над регионом антициклон, передаёт Уралинформбюро. Ночью 11 сентября во многих районах области произойдёт похолодание до -3 градусов, следующей ночью температура может понизиться до -5 градусов.
Фото: Уралинформбюро