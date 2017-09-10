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Новости Нижнего Тагила

Первый снег выпал в Свердловской области (ФОТО)

10 сентября 2017, 19:40Добавить новость
погода,Свердловская область,снег,Североуральск,прогноз,холода,зима
Прогнозы синоптиков относительно ухудшения погоды на Северном Урале оправдались. В Североуральске выпал первый снег.

Сообщения уральских метеорологов о том, что погода на территории Свердловской области ухудшится, подтвердились. В социальной сети Facebook появилась фотография первого снега, который выпал в деревне Баяновке под Североуральском.

По сообщениям Уралгидромета 11 и 12 сентября на территории Свердловской области ожидается ухудшение погоды. Причиной является проходящий над регионом антициклон, передаёт Уралинформбюро. Ночью 11 сентября во многих районах области произойдёт похолодание до -3 градусов, следующей ночью температура может понизиться до -5 градусов.


погода,Свердловская область,снег,Североуральск,прогноз,холода,зима
Фото: Уралинформбюро

 

 
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