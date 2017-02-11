Новорожденная девочка умерла в больнице Екатеринбурга: родители винят врачей

В процессе родов ребенок наглотался околоплодных вод, в результате чего ему было диагностирована неонатальная аспирация мекония. В скором времени девочка пошла на поправку, была переведена в другую больницу для наблюдения. Однако через восемь дней ей стало плохо, и она попала в реанимацию. Патологоанатомы диагностировали ранний неонатальный сепсис, пишет Ura.ru.



Прокуратура проверит действия медиков, изучит документы и в течение месяца даст ответ родителям, сообщили в министерстве здравоохранения.