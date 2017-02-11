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Новорожденная девочка умерла в больнице Екатеринбурга: родители винят врачей

11 февраля 2017, 09:35Добавить новость
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В столице Урала в больнице №40 скончался новорожденный ребенок, проживший всего 8 дней. Родители обвиняют врачей в халатности. За проверку взялась прокуратура.

В процессе родов ребенок наглотался околоплодных вод, в результате чего ему было диагностирована неонатальная аспирация мекония. В скором времени девочка пошла на поправку, была переведена в другую больницу для наблюдения. Однако через восемь дней ей стало плохо, и она попала в реанимацию. Патологоанатомы диагностировали ранний неонатальный сепсис, пишет Ura.ru.

Прокуратура проверит действия медиков, изучит документы и в течение месяца даст ответ родителям, сообщили в министерстве здравоохранения.

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