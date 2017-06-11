Медсестра по ошибке поставила трехлетнему ребёнку клизму с аммиаком в Башкирии

Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает, он пришел в сознание в реанимации детской клинической больницы Республики.





Малыш по имени Ирек - почти сирота. Его мама умерла, а отец лишен родительских прав, передает издание mkset.ru. Тётя ребенка намерена добиться наказания виновных сотрудников процедурного кабинета в этом инциденте.



Напомним, в Нижнем Тагиле накануне в инфекционной больнице жительнице города, которая находилась в медучреждении с ребёнком, дали таблетку с проволокой.