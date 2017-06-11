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Новости Нижнего Тагила

Медсестра по ошибке поставила трехлетнему ребёнку клизму с аммиаком в Башкирии

11 июня 2017, 13:00Добавить новость
больница,город,дети,здоровье,происшествие,ребенок,Россия,Свердловская область,Башкирия
В одной из больниц города Ишимбай в Башкирии медсестра перепутала препараты и сделала трехгодовалому ребенку клизму с аммиаком. 

Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает, он пришел в сознание в реанимации детской клинической больницы Республики.

Малыш по имени Ирек - почти сирота. Его мама умерла, а отец лишен родительских прав, передает издание mkset.ru. Тётя ребенка намерена добиться наказания виновных сотрудников процедурного кабинета в этом инциденте.

Напомним, в Нижнем Тагиле накануне в инфекционной больнице жительнице города, которая находилась в медучреждении с ребёнком, дали таблетку с проволокой.

© TagilCity.ru
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