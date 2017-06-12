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Новости Нижнего Тагила

Экстренное предупреждение было объявлено 13 июня в Нижнем Тагиле

12 июня 2017, 18:30Добавить новость
город,Нижний Тагил,погода,Россия,Свердловская область,ветер,экстренное предупреждение,ураган
Накануне стало известно, что 13 июня в Свердловской области ожидается неблагоприятная погода – грозы, град и сильный ветер. Так, по прогнозам синоптиков, сила ветра может достигать до 20-ти метров в секунду, что может привести к чрезвычайным ситуациям.

Почти 10 дней назад на Нижний Тагил, напомним, обрушился ураган, о котором заранее сообщали метеорологи. На этот раз свердловчан просят также прислушаться к прогнозам и по возможности ограничить выход на улицу. В городе после сильнейшего урагана был объявлен режим ЧС.

Также в ведомстве отметили, что такая погода может спровоцировать подтопление низинных территорий и разрушение объектов.
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