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Новости Нижнего Тагила

17 больных «кошачьей чумкой» котят найдены жителем Екатеринбурга на свалке (ВИДЕО)

12 сентября 2017, 19:00Добавить новость
больница,Екатеринбург,животные,здоровье,медицина,котята,лечение,ветеринар
На одной из свалок Екатеринбурга молодой человек обнаружил коробку с 17 котятами. После ветеринарного осмотра у животных обнаружено серьезное заболевание.

Житель Екатеринбурга обнаружил коробку с котятами на мусорной свалке. В общей сложности екатеринбуржец забрал домой 17 котят.

 

Как сообщил сам спаситель Андрей Горшунов, животные оказались больны. Ветеринарный осмотр показал, что они заражены панлейкопенией – «кошачьей чумкой». Котятам назначено продолжительное дорогостоящее лечение.

 

Для человека болезнь не несет опасности. Однако котенок при таком заболевании в 90% случаев может умереть даже при проведении лечения.

Видео: Андрей Горшунов
 
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