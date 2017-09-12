17 больных «кошачьей чумкой» котят найдены жителем Екатеринбурга на свалке (ВИДЕО)

Житель Екатеринбурга обнаружил коробку с котятами на мусорной свалке. В общей сложности екатеринбуржец забрал домой 17 котят.

Как сообщил сам спаситель Андрей Горшунов, животные оказались больны. Ветеринарный осмотр показал, что они заражены панлейкопенией – «кошачьей чумкой». Котятам назначено продолжительное дорогостоящее лечение.

Для человека болезнь не несет опасности. Однако котенок при таком заболевании в 90% случаев может умереть даже при проведении лечения.





Видео: Андрей Горшунов