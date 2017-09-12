Более 100 тысяч тагильчан будут бесплатно привиты от гриппа

114 073 человека будут привиты бесплатно, передает пресс-служба мэрии. Ещё 38 125 человек будут привиты за счёт средства предприятий и семейного бюджета.





Бесплатная вакцинация также касается маленьких пациентов, школьников, студентов, сотрудников медицинских и образовательных учреждений, а также ряда других горожан. Прививочные мероприятия завершатся 1 ноября.





Медики призывают россиян прививаться, поскольку это снижает риск летальных исходов при гриппе. В Роспотребнадзоре рассказали, что среди привитых граждан печальных случаев зафиксировано не было. Нужно заранее позаботиться о своём здоровье - примерно за 2-3 недели до начала роста заболеваемости в городе.