Более 100 тысяч тагильчан будут бесплатно привиты от гриппа

В Нижнем Тагиле стартовала прививочная кампания против гриппа. Планируется, что будет охвачено не менее 30% жителей муниципалитета.
114 073 человека будут привиты бесплатно, передает пресс-служба мэрии. Ещё 38 125 человек будут привиты за счёт средства предприятий и семейного бюджета.
Бесплатная вакцинация также касается маленьких пациентов, школьников, студентов, сотрудников медицинских и образовательных учреждений, а также ряда других горожан. Прививочные мероприятия завершатся 1 ноября.
Медики призывают россиян прививаться, поскольку это снижает риск летальных исходов при гриппе. В Роспотребнадзоре рассказали, что среди привитых граждан печальных случаев зафиксировано не было. Нужно заранее позаботиться о своём здоровье - примерно за 2-3 недели до начала роста заболеваемости в городе.