Число страдающих ожирением детей в России выросло вдвое

На данный момент ожирением страдают 5-8% школьников России. Этот показатель в сравнение с 1990 годом вырос вдвое. По мнению медиков, ситуация с детским ожирением в стране принимает масштабы эпидемии. По количеству детей, страдающих избыточной массой тела, Россия в скором времени догонит США.



Как сообщают «Известия», принимаемых мер борьбы с излишним весом у детей недостаточно. При этом ситуация у взрослого населения страны ещё хуже. Более половины россиян страдает излишним весом, отчего главной проблемой современной медицины стала борьба с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.



Лишний вес у взрослых и детей являются взаимосвязанными проблемами. Ведь профилактика, которая приведёт к тому, что количество взрослых, страдающих ожирением уменьшиться, должна начинаться с детства.