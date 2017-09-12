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Новости Нижнего Тагила

Число страдающих ожирением детей в России выросло вдвое

12 сентября 2017, 23:35Добавить новость
дети,здоровье,ребенок,Россия,ожирение,заболевание,эпидемия
Специалисты Минздрава России предупреждают о том, что количество детей, страдающих ожирением, увеличивается с каждым годом.

На данный момент ожирением страдают 5-8% школьников России. Этот показатель в сравнение с 1990 годом вырос вдвое. По мнению медиков, ситуация с детским ожирением в стране принимает масштабы эпидемии. По количеству детей, страдающих избыточной массой тела, Россия в скором времени догонит США.

Как сообщают «Известия», принимаемых мер борьбы с излишним весом у детей недостаточно. При этом ситуация у взрослого населения страны ещё хуже. Более половины россиян страдает излишним весом, отчего главной проблемой современной медицины стала борьба с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Лишний вес у взрослых и детей являются взаимосвязанными проблемами. Ведь профилактика, которая приведёт к тому, что количество взрослых, страдающих ожирением уменьшиться, должна начинаться с детства.

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