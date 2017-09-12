Ветеринарный департамент Екатеринбурга оштрафован на 5 000 рублей за ряд нарушений

Прокуратура Екатеринбурга проверила региональный департамент ветеринарии после обращения директора одного из предприятий. По итогам проверки возбуждено административное дело.

В ходе проверки ветеринарного департамента было установлено, что организация нарушала порядок рассмотрения заявлений от граждан. Например, ответ на обращение от 15 мая 2017 года так и не был предоставлен. В отношении директора ведомства было возбуждено административное дело.

Последующая проверка показала ряд более серьезных нарушений. Не соблюдались требования по согласованию маршрутов перевозки и перегона животных, а также правила выдачи разрешений на перевозку грузов по территории РФ. Кроме того, департамент не соблюдал ветеринарно-санитарные правила сбора и утилизации биологических отходов.

Директору департамента было поручено устранить все нарушения и принять меры по наказанию виновных лиц. После рассмотрения административного дела директору департамента назначен штраф в 5 000 рублей. Прокуратура будет следить за устранением нарушений, сообщает Rupolit.