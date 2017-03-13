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Новости Нижнего Тагила

Количество нарушений в сфере оказания медицинских услуг в России увеличилось на 35% за 2016 год

13 марта 2017, 14:20Добавить новость
Россия,медицина,здоровье,здравоохранение,качество,штраф,больница,проверка
При проверке Росздравнадзором медицинских учреждений почти в половине из них обнаружились нарушения при оказании медуслуг, об этом сообщает газета «Известия». Росздравнадзор проверил 8 362 медицинских учреждения на предмет оказания медпомощи. Установлено: в медицинских организациях количество нарушений при оказании услуг увеличилось на 35%.

Эксперты предполагают, что снижение качества медицинской помощи происходит из-за недофинансирования и недокомплектованности в сфере здравоохранения

В настоящее время только 60% медицинский учреждений укомплектованы медперсоналом полностью. При таком положении нагрузка на медиков возрастает естественным образом. Это не может не сказываться на качестве оказания медицинской помощи. Особенно нехватка врачей наблюдается в терапии и педиатрии. 

К тому же, из-за экономического кризиса в стране государство выделяет на медицину лишь 3,3% от ВВП. В то же время за границей этот показатель составляет 7,9%. 
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