Похолодание до -15 градусов ожидается в Нижнем Тагиле в середине недели

По сообщениям синоптиков, в Нижний Тагил в середине недели вернутся холода. Со вторника на среду столбик термометра опустится до -15 градусов. Сильных осадков не ожидается, во вторник возможен небольшой снег, ветер преимущественно северо-западный.
Температура воздуха: в понедельник +1…+3, во вторник до -6 в дневное время, в среду -15 ночью и -6 днем.
Как пояснили в Гидрометцентре Свердловской области, такие температуры являются нормальными для данного времени года и до апреля сильного потепления ожидать не стоит.