Медработники Новоуральской ЦГБ пожаловались на сокращение штата и расформирование отделения пульмонологии

В Свердловской области продолжаются сокращения медработников.

Как пишет URA.RU, в СМИ обратились сотрудники Новоуральской ЦГБ. Они сообщили, что с 1 июля будет сокращена часть медперсонала.





Медработники говорят, что будут сокращены санитарки и медсестры. Также сокращается количество койко-мест и расформировывается отделение пульмонологии. Это не только потери рабочих мест сотрудниками больницы, но и грядущие сложности для пациентов.





Пока получить комментарий в минздраве Свердловской области не удалось.