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Новости Нижнего Тагила

Медработники Новоуральской ЦГБ пожаловались на сокращение штата и расформирование отделения пульмонологии

13 июня 2017, 15:25Добавить новость
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В Свердловской области продолжаются сокращения медработников.

Как пишет URA.RU, в СМИ обратились сотрудники Новоуральской ЦГБ. Они сообщили, что с 1 июля будет сокращена часть медперсонала.

Медработники говорят, что будут сокращены санитарки и медсестры. Также сокращается количество койко-мест и расформировывается отделение пульмонологии. Это не только потери рабочих мест сотрудниками больницы, но и грядущие сложности для пациентов.

Пока получить комментарий в минздраве Свердловской области не удалось. 

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