| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Несанкционированная свалка из бетонного мусора появилась в парке «Народный»: в Нижнем Тагиле ведётся проверка (ФОТО, ВИДЕО)

13 июня 2017, 12:56Добавить новость
администрация,город,деньги,нарушение,Нижний Тагил,проверка,происшествие,строительство,тагил без ям,штраф,экология,парк Народный,мусор,свалка
В минувшие выходные, 10 и 11 июня, на территорию парка «Народный» в Нижнем Тагиле неизвестными было выгружено 10 КАМАЗов мусора.

Заявление о несанкционированной свалке мусора уже подано в отделение полиции.

 

Очень много бутылок из-под автомобильной химии, запчасти, покрышки. Кто-то расчищал территорию и не нашёл ничего лучше, чем свалить мусор на территорию парка «Народный». Напомню, парк полностью строится на деньги благотворителей, то есть из городского бюджета не тратится ни копейки. Поэтому такой поступок циничен вдвойне. Печально, что жители Нижнего Тагила свезли мусор туда, где люди будут отдыхать, -- рассказал редакции TagilCity.ru председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин.


Штраф за несанкционированную свалку составит около 200 тысяч рублей на юридическое лицо.

 

Понадобится порядка 10 КАМАЗов грузоподъёмностью 10-15 тонн. Грузили старые бордюры и прочий бетонный мусор, который необходимо было грузить с помощью тяжёлой техники, -- пояснил Никита.


Общественник начал объезд близлежащих гаражных кооперативов. На них должны ещё были остаться следы уборки, так как здесь явно работал погрузчик и КАМАЗы.

 

администрация,город,деньги,нарушение,Нижний Тагил,проверка,происшествие,строительство,тагил без ям,штраф,экология,парк Народный,мусор,свалкаадминистрация,город,деньги,нарушение,Нижний Тагил,проверка,происшествие,строительство,тагил без ям,штраф,экология,парк Народный,мусор,свалкаадминистрация,город,деньги,нарушение,Нижний Тагил,проверка,происшествие,строительство,тагил без ям,штраф,экология,парк Народный,мусор,свалкаадминистрация,город,деньги,нарушение,Нижний Тагил,проверка,происшествие,строительство,тагил без ям,штраф,экология,парк Народный,мусор,свалка

 

Эти следы можно будет зафиксировать и выяснить, с чьей территории вывезен мусор, -- сообщил Никита Чапурин.

 

администрация,город,деньги,нарушение,Нижний Тагил,проверка,происшествие,строительство,тагил без ям,штраф,экология,парк Народный,мусор,свалкаадминистрация,город,деньги,нарушение,Нижний Тагил,проверка,происшествие,строительство,тагил без ям,штраф,экология,парк Народный,мусор,свалка

 

В ходе объезда следы привели к территории Гормолзавода. По данным общественника, побывавшие на месте сотрудники полиции Нижнего Тагила также подозревают вывоз мусора именно с территории Гормолзавода.

 

администрация,город,деньги,нарушение,Нижний Тагил,проверка,происшествие,строительство,тагил без ям,штраф,экология,парк Народный,мусор,свалкаадминистрация,город,деньги,нарушение,Нижний Тагил,проверка,происшествие,строительство,тагил без ям,штраф,экология,парк Народный,мусор,свалкаадминистрация,город,деньги,нарушение,Нижний Тагил,проверка,происшествие,строительство,тагил без ям,штраф,экология,парк Народный,мусор,свалкаадминистрация,город,деньги,нарушение,Нижний Тагил,проверка,происшествие,строительство,тагил без ям,штраф,экология,парк Народный,мусор,свалкаадминистрация,город,деньги,нарушение,Нижний Тагил,проверка,происшествие,строительство,тагил без ям,штраф,экология,парк Народный,мусор,свалка

 

Мы просим жителей сообщать о таких инцидентах. Парк строится на народные деньги. Так поступить, всё равно, что плюнуть в лицо, -- считает общественник.

 

© Екатерина Малых, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , , , , , , ,
Рекомендации по реабилитации Черноисточинского пруда были даны РосНИИВХ тагильским чиновникам еще 15 лет назад 3 ноября 2016, 11:45
Глава Среднеуральского городского округа обвиняется в причинении ущерба бюджету в размере 61 миллиона рублей 20 декабря 2016, 17:55
Судебный пристав из Нижнего Тагила оштрафован на 5 000 рублей за нарушение порядка работы с заявлениями 16 декабря 2016, 18:45

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 165
Подписаться на новости