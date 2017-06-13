Несанкционированная свалка из бетонного мусора появилась в парке «Народный»: в Нижнем Тагиле ведётся проверка (ФОТО, ВИДЕО)

Заявление о несанкционированной свалке мусора уже подано в отделение полиции.

Очень много бутылок из-под автомобильной химии, запчасти, покрышки. Кто-то расчищал территорию и не нашёл ничего лучше, чем свалить мусор на территорию парка «Народный». Напомню, парк полностью строится на деньги благотворителей, то есть из городского бюджета не тратится ни копейки. Поэтому такой поступок циничен вдвойне. Печально, что жители Нижнего Тагила свезли мусор туда, где люди будут отдыхать, -- рассказал редакции TagilCity.ru председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин.



Штраф за несанкционированную свалку составит около 200 тысяч рублей на юридическое лицо.

Понадобится порядка 10 КАМАЗов грузоподъёмностью 10-15 тонн. Грузили старые бордюры и прочий бетонный мусор, который необходимо было грузить с помощью тяжёлой техники, -- пояснил Никита.



Общественник начал объезд близлежащих гаражных кооперативов. На них должны ещё были остаться следы уборки, так как здесь явно работал погрузчик и КАМАЗы.

Эти следы можно будет зафиксировать и выяснить, с чьей территории вывезен мусор, -- сообщил Никита Чапурин.

В ходе объезда следы привели к территории Гормолзавода. По данным общественника, побывавшие на месте сотрудники полиции Нижнего Тагила также подозревают вывоз мусора именно с территории Гормолзавода.