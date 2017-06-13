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Новости Нижнего Тагила

Затопление проезжей части и зданий в центре Екатеринбурга произошло из-за дождя (ФОТО, ВИДЕО)

13 июня 2017, 07:45Добавить новость
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В столице Урала накануне после дождя случилось наводнение.

Как пишут местные жители в социальных сетях, были затоплены улицы, магазины и дворы. 

Очевидно, что ливневая канализация плохо справилась с таким объемом воды.

Так, затопило проспект Ленина от УПИ до Восточной.

Кроме того, горожане сообщали о затопленном перекрёстке Ленина - Мичурина и территории близ 7-ой больницы в Пионерском районе.

 

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В одном из пабликов очевидец выложил видеозапись с наводнением в супермаркете «Лента» на улице Сахарова.

 

Видео: InBurg.ru


Также E1.ru передает о затоплении первого этажа в ТРЦ «Академический». В здании по этой причине остановили лифты.

 

Видео: E1.ru
© TagilCity.ru
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