Затопление проезжей части и зданий в центре Екатеринбурга произошло из-за дождя (ФОТО, ВИДЕО)

Как пишут местные жители в социальных сетях, были затоплены улицы, магазины и дворы.



Очевидно, что ливневая канализация плохо справилась с таким объемом воды.



Так, затопило проспект Ленина от УПИ до Восточной.



Кроме того, горожане сообщали о затопленном перекрёстке Ленина - Мичурина и территории близ 7-ой больницы в Пионерском районе.



В одном из пабликов очевидец выложил видеозапись с наводнением в супермаркете «Лента» на улице Сахарова.

Видео: InBurg.ru



Также E1.ru передает о затоплении первого этажа в ТРЦ «Академический». В здании по этой причине остановили лифты.