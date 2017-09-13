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Новости Нижнего Тагила

Новый ангиограф появился в городской больнице Нижнего Тагила (ФОТО)

13 сентября 2017, 17:30Добавить новость
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В городскую больницу №4 было доставлено новое медицинское оборудование.

Медицинское учреждение посетил глава города Сергей Носов совместно с заместителем министра здравоохранения Свердловской области Сергеем Турковым. Они приехали в больницу, чтобы осмотреть новое оборудование.

 

Ангиограф – высокотехнологичный медицинский аппарат, с помощью которого можно проводить различные исследования организма пациента. К примеру, врач способен уточнить расположение оперируемых зон, определить место внутреннего кровотечения, а также оценить состояние сосудистой сетки легких.

 

Теперь в городе таких аппаратов стало два. Причем Нижний Тагил стал одним из трех городов области, где есть сразу два ангиографа. Глава городской больницы Константин Аникин говорит, что благодаря вводу в эксплуатацию нового оборудования, охват населения увеличится, и врачи смогут оказывать больным помощь более оперативно. Также он сообщил о том, что в скором времени в больнице откроется пульмонологическое отделение.

 

Сергей Носов отметил, что установка нового медицинского оборудования стала для города важным событием. Приобретение ангиографа стало возможным благодаря совместной работе властей Свердловской области и городской администрации, пишет пресс-служба администрации г. Нижнего Тагила.

 

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