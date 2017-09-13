Опасный вирус из Китая угрожает жителям Свердловской области

Летом в больницах Челябинска у маленьких пациентов, госпитализированных якобы с Коксаки, присутствовали признаки энтеровирусной инфекции.





Жители России пока не выработали иммунитет к недугу. Всего пострадало около 30 человек из шести регионов страны.





Главврачи в регионах России были предупреждены главным санитарным врачом РФ, передает Ura.ru.





Сообщается, что вирус был обнаружен в Екатеринбурге, Челябинской и Курганской областях. Сейчас он активизировался в Тюменской области и ХМАО. Пострадавшими в большинстве своем становятся дети.





В Екатеринбурге вспышка геноварианта была зафиксирована в детском саду.