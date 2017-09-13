Опасный вирус из Китая угрожает жителям Свердловской области

Наступившей осенью свердловчане, особенно юные, рискуют заразиться опасным вирусом, который грозит развитием менингита. СМИ сообщают, что вирус ECH030 из той же группы, что и Коксаки.
Летом в больницах Челябинска у маленьких пациентов, госпитализированных якобы с Коксаки, присутствовали признаки энтеровирусной инфекции.
Жители России пока не выработали иммунитет к недугу. Всего пострадало около 30 человек из шести регионов страны.
Главврачи в регионах России были предупреждены главным санитарным врачом РФ, передает Ura.ru.
Сообщается, что вирус был обнаружен в Екатеринбурге, Челябинской и Курганской областях. Сейчас он активизировался в Тюменской области и ХМАО. Пострадавшими в большинстве своем становятся дети.
В Екатеринбурге вспышка геноварианта была зафиксирована в детском саду.