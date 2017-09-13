| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Опасный вирус из Китая угрожает жителям Свердловской области

13 сентября 2017, 06:30Добавить новость
безопасность,больница,город,дети,Екатеринбург,здоровье,медицина,проверка,Россия,Свердловская область
Наступившей осенью свердловчане, особенно юные, рискуют заразиться опасным вирусом, который грозит развитием менингита. СМИ сообщают, что вирус ECH030 из той же группы, что и Коксаки.

Летом в больницах Челябинска у маленьких пациентов, госпитализированных якобы с Коксаки, присутствовали признаки энтеровирусной инфекции.

Жители России пока не выработали иммунитет к недугу. Всего пострадало около 30 человек из шести регионов страны.

Главврачи в регионах России были предупреждены главным санитарным врачом РФ, передает Ura.ru

Сообщается, что вирус был обнаружен в Екатеринбурге, Челябинской и Курганской областях. Сейчас он активизировался в Тюменской области и ХМАО. Пострадавшими в большинстве своем становятся дети.

В Екатеринбурге вспышка геноварианта была зафиксирована в детском саду.

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , ,

Читайте также:

Отец попавшей в больницу годовалой екатеринбурженки намерен подать иск в суд на врачей за клевету
10 августа, 07:30
2 1
Массовый медосмотр «Марафон здоровья» стартовал в Свердловской области
10 июля, 08:00
2 0
Труп выпавшего из окна жителя Екатеринбурга пролежал во дворе 3 часа (ФОТО)
6 июля, 08:15
1 2

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 294
Подписаться на новости