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Новости Нижнего Тагила

Сильная эпидемия свиного гриппа ожидается зимой в Свердловской области

13 сентября 2017, 19:00Добавить новость
здоровье,медицина,Роспотребнадзор,Свердловская область,свиной грипп,вирус,эпидемия
В Свердловской области ожидаются сильнейшие вспышки свиного гриппа за последние 10 лет.

Эпидемиологи прогнозируют эпидемию гриппа в Свердловской области. Зимой 2018 года в регионе ожидают вирус H1N1 (свиной грипп) с осложнениями в виде пневмонии. Подобный вирус проявляется 1 раз в 7-10 лет.

 

Роспотребнадзор уточняет, что болезнь характеризуется резким подъемом заболеваемости. Пик активности вируса ожидается в январе 2018 года после новогодних каникул, пишет Уралинформбюро.

 

Наступающей осенью планируется привить от гриппа 50% свердловчан, за счет средств из федерального бюджета будет закуплено 1,7 млн доз вакцин. Они будут предназначены для детей, студентов и пенсионеров, а также работников транспортной, медицинской и образовательной отрасли.

 
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