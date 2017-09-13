Сильная эпидемия свиного гриппа ожидается зимой в Свердловской области

Эпидемиологи прогнозируют эпидемию гриппа в Свердловской области. Зимой 2018 года в регионе ожидают вирус H1N1 (свиной грипп) с осложнениями в виде пневмонии. Подобный вирус проявляется 1 раз в 7-10 лет.

Роспотребнадзор уточняет, что болезнь характеризуется резким подъемом заболеваемости. Пик активности вируса ожидается в январе 2018 года после новогодних каникул, пишет Уралинформбюро.

Наступающей осенью планируется привить от гриппа 50% свердловчан, за счет средств из федерального бюджета будет закуплено 1,7 млн доз вакцин. Они будут предназначены для детей, студентов и пенсионеров, а также работников транспортной, медицинской и образовательной отрасли.