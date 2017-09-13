Вегетарианцы из Екатеринбурга оправданы после обвинения в истощении ребенка

В Екатеринбурге следствие оправдало родителей-вегетарианцев, которые обвинялись в истощении годовалой девочки. Напомним, ребенок оказался в больнице с истощением организма, отеками и слабостью.

Расследованием дела занялась прокуратура. Была проведена экспертиза, в результате которой установлено, что питание ребенка с заболеванием никак не связано.

Причиной ухудшения состояния девочки стала кишечная инфекция. Родители долго не обращались к медикам после того, как ребенок заболел, что привело к плачевным последствиям.

Сейчас здоровье девочки в норме, она выписана из больницы и находится с родителями, пишет Комсомольская Правда. Теперь проверкой занимается полиция, чтобы решить, нужно ли привлекать к ответственности родителей-вегетарианцев.