Видеокамеры и датчики радиации появятся на мусорных свалках в России

В соответствии с новыми требованиями по работе с отходами произойдёт усовершенствование процесса утилизации мусора. Большинство изменений коснуться утилизации ТБО.



После внедрения поправок мусоровозы будут подключены к системе ГЛОНАСС, с помощью которой перевозчики и полигоны смогут отслеживать маршруты вывоза мусора. На свалках появятся фото- и видеокамеры, весы и приборы для определения уровня радиации.



По мнению экспертов, новшества позволят сократить расходы на утилизацию ТБО и существенно упростят работу многих ведомств, передают «Известия». Также система слежения и учёта количества вывозимого мусора позволит бороться с незаконными свалками.