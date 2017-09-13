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Новости Нижнего Тагила

Видеокамеры и датчики радиации появятся на мусорных свалках в России

13 сентября 2017, 21:35Добавить новость
город,Россия,экология,мусор,свалка,отходы,глонасс
Новые технические требования по работе с мусором будут разработаны Минстроем РФ и внедрены посредством поправок в ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления».

В соответствии с новыми требованиями по работе с отходами произойдёт усовершенствование процесса утилизации мусора. Большинство изменений коснуться утилизации ТБО.

После внедрения поправок мусоровозы будут подключены к системе ГЛОНАСС, с помощью которой перевозчики и полигоны смогут отслеживать маршруты вывоза мусора. На свалках появятся фото- и видеокамеры, весы и приборы для определения уровня радиации.

По мнению экспертов, новшества позволят сократить расходы на утилизацию ТБО и существенно упростят работу многих ведомств, передают «Известия». Также система слежения и учёта количества вывозимого мусора позволит бороться с незаконными свалками.

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