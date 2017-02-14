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Новости Нижнего Тагила

Авария, подобная калифорнийской, не произойдет в России – «Русгидро»

14 февраля 2017, 22:30Добавить новость
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Первый заместитель гендиректора ГЭС «Русгидро» Владимир Маркин накануне сообщил, что разрушение, подобное калифорнийскому, России не грозит, поскольку на объектах ведется тщательное наблюдение. Напомним, причиной разрушения плотины в США называют сильные дожди.

Авария, произошедшая в Калифорнии, может привести к переполнению озера Оровилл, поэтому сброс воды был усилен в экстренном порядке. Тысячи местных жителей были эвакуированы, часть из которых расположили в пунктах для эвакуации.


 

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Фото: РИА Новости


Маркин также отметил, что водосбросы «Русгидро» имеют более надежную конструкцию. На экстренный случай там предусмотрены дополнительные водосбросы. Они установлены и на Саяно-Шушенской ГЭС, и на Богучанской, и на Жигулевской.

Все ГЭС «Русгидро» также готовы к повышенной водности в начале весны 2017 года, ведь выпавшие осадки в виде снега оцениваются как выше нормы. Однако, уверен Маркин, могут произойти изменения, которые в итоге повлияют на объем воды в период паводка в меньшую сторону.

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