Авария, подобная калифорнийской, не произойдет в России – «Русгидро»

Авария, произошедшая в Калифорнии, может привести к переполнению озера Оровилл, поэтому сброс воды был усилен в экстренном порядке. Тысячи местных жителей были эвакуированы, часть из которых расположили в пунктах для эвакуации.









Маркин также отметил, что водосбросы «Русгидро» имеют более надежную конструкцию. На экстренный случай там предусмотрены дополнительные водосбросы. Они установлены и на Саяно-Шушенской ГЭС, и на Богучанской, и на Жигулевской.



Все ГЭС «Русгидро» также готовы к повышенной водности в начале весны 2017 года, ведь выпавшие осадки в виде снега оцениваются как выше нормы. Однако, уверен Маркин, могут произойти изменения, которые в итоге повлияют на объем воды в период паводка в меньшую сторону.