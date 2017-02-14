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Сальмонеллез был обнаружен у повара в «Студии суши», где отравились 7 жителей Екатеринбурга

14 февраля 2017, 08:30Добавить новость
город,Екатеринбург,здоровье,медицина,нарушение,Роспотребнадзор,Россия,Свердловская область,отравление
В Екатеринбурге сотрудники Роспотребнадзора расследуют случай заражением сальмонеллезом в «Студии суши». За помощью к медикам в период с 1 по 5 февраля, напомним, обратились 7 человек.

Как показала экспертиза, сальмонелла без видимых проявлений была диагностирована у повара. Была она обнаружена и в готовой продукции. Таким образом, эксперты установили путь передачи инфекции – пищевой, а именно, через продукты в кафе, которую употреблял персонал. В других пробах, взятых у сотрудников, были обнаружены даже возбудители шигеллеза и эшерихиоза, а также кишечная палочка.

В целом в общепите были выявлены нарушения санитарного законодательства. К примеру, в приготовлении блюд использовались продукты без документов, а в залах и на кухне не проводились генеральные и текущие уборки.

Сейчас «Студия суши» не работает, а документы были переданы в суд. Очевидно, что виновным придется компенсировать пострадавшим понесенные доходы, а также ответить за случившееся согласно административному кодексу.

© TagilCity.ru
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