Сальмонеллез был обнаружен у повара в «Студии суши», где отравились 7 жителей Екатеринбурга

Как показала экспертиза, сальмонелла без видимых проявлений была диагностирована у повара. Была она обнаружена и в готовой продукции. Таким образом, эксперты установили путь передачи инфекции – пищевой, а именно, через продукты в кафе, которую употреблял персонал. В других пробах, взятых у сотрудников, были обнаружены даже возбудители шигеллеза и эшерихиоза, а также кишечная палочка.



В целом в общепите были выявлены нарушения санитарного законодательства. К примеру, в приготовлении блюд использовались продукты без документов, а в залах и на кухне не проводились генеральные и текущие уборки.



Сейчас «Студия суши» не работает, а документы были переданы в суд. Очевидно, что виновным придется компенсировать пострадавшим понесенные доходы, а также ответить за случившееся согласно административному кодексу.