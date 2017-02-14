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Новости Нижнего Тагила

Тагильчане сообщают о кишечной инфекции в одном из детских садов Нижнего Тагила

14 февраля 2017, 18:40Добавить новость
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Сегодня, 14 февраля, на сайте администрации Нижнего Тагила появилось сообщение от одного из жителей, в котором говорилось о заболевших кишечной инфекцией детях в детском саду №192. Редакция портала TagilCity.ru связалась с руководством детского сада, чтобы получить комментарии по этому поводу.

В детском саду №192 кишечное отравление, 3 ребенка в больнице, 4 группа уже на карантине, может и другие группы тоже, -- написал на сайте тагильчанин.

 

Заведующая детским садом Наталья Нетесова рассказала журналисту, что одна из групп действительно закрыта на карантин. Однако причиной этого стала не кишечная инфекция, а ОРВИ:

 

Группа закрыта на карантин с 14 по 20 февраля включительно. Карантин по ОРВИ. С 11 на 12 февраля были госпитализированы 2 ребенка. Это не кишечное отравление — они госпитализированы с высокой температурой и сильным кашлем.

 

Детский сад №192 находится в Дзержинском районе Нижнего Тагила, в микрорайоне «Алтайский». Всего в детском саду 275 детей, которые разбиты на 11 возрастных групп. На недельный карантин закрыта лишь одна из них:

 

Вчера закрывали группу, со всеми родителями переговорили, никакой паники не было. Обстановка в садике спокойная. Все остальные возрастные группы работают, - сообщила Наталья Нетесова.

 

В закрытой группе сейчас 28% заболевших детей. По приказу управления образования, если в группе заболело больше 25% детей, она закрывается на недельный карантин, чтобы сберечь и сохранить состояние здоровья остальных детей.

© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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