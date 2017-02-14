Тагильчане сообщают о кишечной инфекции в одном из детских садов Нижнего Тагила

В детском саду №192 кишечное отравление, 3 ребенка в больнице, 4 группа уже на карантине, может и другие группы тоже, -- написал на сайте тагильчанин.

Заведующая детским садом Наталья Нетесова рассказала журналисту, что одна из групп действительно закрыта на карантин. Однако причиной этого стала не кишечная инфекция, а ОРВИ:

Группа закрыта на карантин с 14 по 20 февраля включительно. Карантин по ОРВИ. С 11 на 12 февраля были госпитализированы 2 ребенка. Это не кишечное отравление — они госпитализированы с высокой температурой и сильным кашлем.

Детский сад №192 находится в Дзержинском районе Нижнего Тагила, в микрорайоне «Алтайский». Всего в детском саду 275 детей, которые разбиты на 11 возрастных групп. На недельный карантин закрыта лишь одна из них:

Вчера закрывали группу, со всеми родителями переговорили, никакой паники не было. Обстановка в садике спокойная. Все остальные возрастные группы работают, - сообщила Наталья Нетесова.

В закрытой группе сейчас 28% заболевших детей. По приказу управления образования, если в группе заболело больше 25% детей, она закрывается на недельный карантин, чтобы сберечь и сохранить состояние здоровья остальных детей.