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Новости Нижнего Тагила

Водохранилища Нижнего Тагила ждут планового ремонта в 2017 году

14 марта 2017, 13:49Добавить новость
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14 марта Сергей Носов провел совещание по улучшению качества питьевой воды в Нижнем Тагиле. Как сообщает официальный сайт Нижнего Тагила, производственные пробы на Черноисточинском водохранилище подтвердили, что вода соответствует нормам.
 
С паводком прогнозируем частичное ухудшение качества исходной воды из пруда, но будем работать в пределах установленных нормативов, -- заявил директор «Водоканала-НТ» Вячеслав Таран.

Сейчас планируется осуществить ремонт дамбы на водохранилище, ведутся очистные работы шлаконакопителя. План мероприятий по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ выполняется в срок. 
 
Мэр города попросил к следующему заседанию подготовит смету работ по ремонту Черноисточинского гидроузла. Средства на все работы городу придется изыскивать самостоятельно, от министерства ЖКХ и областного правительства был получен отказ в финансировании.
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