Конкурс среди юных пожарных пройдет в Нижнем Тагиле 16 марта

Самые сильные дружины, которые становились победителями районных этапов конкурса, продемонстрируют свои навыки профилактической работы по пожарной безопасности. Перед началом конкурса пройдет награждение победителей областных и всероссийских этапов соревнования по пожарной безопасности.



Организаторами выступили представители администрации, ГДДТЮ, отдела надзорной деятельности и отделения ВДПО, сообщает ОНД и ПР города Нижний Тагил и Горноуральского ГО.