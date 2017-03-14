Конкурс среди юных пожарных пройдет в Нижнем Тагиле 16 марта

Уже в этот четверг, 16 марта, в Нижнем Тагиле состоится конкурс дружин юных пожарных, посвященный 90-летнию государственного пожарного надзора, а также 125-летию ВДПО. Мероприятие пройдет во Дворце детского и юношеского творчества.
Самые сильные дружины, которые становились победителями районных этапов конкурса, продемонстрируют свои навыки профилактической работы по пожарной безопасности. Перед началом конкурса пройдет награждение победителей областных и всероссийских этапов соревнования по пожарной безопасности.
Организаторами выступили представители администрации, ГДДТЮ, отдела надзорной деятельности и отделения ВДПО, сообщает ОНД и ПР города Нижний Тагил и Горноуральского ГО.